Костромаселькомбанк ввел вклад «Теплый ноябрь».

Депозит открывается в сумме от 500 тыс. рублей сроком на 367 дней. Процентная ставка составляет 5,6% годовых. Дополнительные взносы принимаются без ограничений.

Допускаются расходные операции в пределах неснижаемого остатка, равного 300 тыс. рублей. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке до востребования. Проценты выплачиваются ежемесячно либо капитализируются.