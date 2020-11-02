Большинство корпоративных льгот сотрудникам, выведенных на «удаленку» в период пандемии, оплачивается реже, чем тем, кто ходит на работу, и тем, кто работал дистанционно и до COVID-19, говорится в исследовании Superjob. Так, 44% работодателей не предоставляют никаких дополнительных компенсационных опций тем, кто трудится дома. В отношении сотрудников, которые и до пандемии работали удаленно, так поступают сегодня 35% компаний, в отношении тех, кто ходит на работу, — 25%. Два года назад компенсационный пакет отсутствовал лишь у 9% работодателей.

Сотрудникам, которые ходят на работу, обучение за счет компании предоставляет треть компаний (33%), работающим удаленно из-за коронавируса — 15%, работающим из дома постоянно — 36%. В 2018 году персонал обучал почти каждый второй работодатель (49%). Также два года назад мобильную связь оплачивали 42% компаний, а сегодня ее чаще оплачивают сотрудникам, которые ходят на работу или работают удаленно из-за пандемии (28% и 27% соответственно).

Корпоративные мероприятия в 2018 году проводили больше половины российских работодателей — 53%, сегодня 28% компаний оставили их лишь для сотрудников, которые работают «очно», 22% — для постоянных дистанционных работников и лишь 12% — для тех, кто трудится удаленно из-за пандемии COVID-19. Подарки к праздникам сотрудникам, которые ходят на работу, дарит сейчас 24% четверть работодателей дистанционным сотрудникам — 20% компаний, а тех, кто «на удаленке» из-за коронавируса, — 17%.

Полисом ДМС обеспечивали в 2018 году своих сотрудников 20% компаний, в 2020-м сотрудников, которые ходят на работу, страхуют 14% компаний, тех, кто работает из дома из-за карантина, — 11%, а тех, кто постоянно трудится дистанционно, — лишь 5%.