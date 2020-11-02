Цены на нефть в конце торговой сессии шли вверх: Вчера мировые рынки акций восстанавливались, тогда как российский рынок акций наряду с другими аналогами с EM отставал от мировых рынков – по итогам дня индекс РТС прибавил 0,3% до 1 069 пунктов, а индекс Московской биржи повысился на 1,7% до 2 737 пунктов. Тем не менее, на каждую снижающуюся бумагу приходилось семь историй роста. Курс рубля продолжил ослабляться (-1,3% до 80,55 долл./барр.), оказавшись заложником предвыборной кампании в США и снижения цен на нефть. Впрочем, цены на нефть в конце торговой сессии шли вверх (Brent +4,0% до 38,97 долл./барр.) на фоне новостей о том, что Россия, как ключевой участник OPEC, ведет переговоры о возможной отсрочке планового повышения нефтедобычи в январе. День выборов в США как источник оптимизма на мировых рынках акций: Российский рынок акций восстанавливается, так как сегодня пройдут президентские выборы в США, и сам факт этого важного для мирового сообщества события настраивает инвесторов на оптимистическую волну. Инвесторы занимаются ребалансировкой своих портфелей, перекладывая свои активы в компании циклическихи промышленныхсекторов. Рост цен на нефть спровоцировал повышение акций энергетических компанией. Акции технологических компаний последние дни отстают от рынка, и этот тренд, вероятно, продолжится. Тем не менее, акции российских технологических компаний, в том числе YNDX и MAIL, выглядят более защищенными в сравнении с крупными мировыми аналогами отрасли. Мы по-прежнему ожидаем спрос на российских производителей металлов – поддержку бумагам нефтегазового сектора может оказать восстановление цен на нефть.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Детский мир (ВЫШЕ РЫНКА): финансовые результаты за 3К20; УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО Компания Детский мир (DSKY RX: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 143 руб./акцию) вчера представила финансовые результаты за 3К20 по МСФО; рентабельность немного превзошла наши ожидания. Скорректированная EBITDA выросла на 24% г/г (что на 2% выше нашего прогноза), при этом рентабельность повысилась на 1,2 п. п. г/г. Рост продаж на 16% г/г в октябре предполагает риск повышения текущего консенсус-прогноза рынка (что предусматривает замедление роста до 8-9% в 4К20), если не будут введены новые карантинные меры в 4К20 (что маловероятно, по мнению российских властей). Отметим, что большинство новых открытий магазинов традиционного происходит в 4К, на 4К приходится примерно 30% совокупных годовых продаж и 35% EBITDA. Прогноз компании по дивидендным выплатам предполагает дивидендную доходность на уровне 9,7% при текущих уровнях котировок (из которых 4,6% должны быть выплачены до конца 2020). В то же время комфортный уровень коэффициента “чистый долг/ EBITDA” на уровне 1,1-1,2x и ограниченные требования по капиталовложениям (4-5 млрд руб. в год в 2021-23П) гарантируют устойчивость сильных дивидендных выплат в ближайшие годы. С момента проведения SPO 1 сентября акции торговались практически с нулевой доходностью, опережая индекс Московской биржи, который снизился примерно на 10% за этот период. После снижения на 8% с максимумов середины октября, акции торгуются по коэффициенту 5,5 EV/EBITDA 2021П (что соответствует дисконту на уровне 5% к историческому среднему показателю).

Выручка за 3К20 выросла на 13,5% г/г до 38,5 млрд руб., что соответствует показателю, представленному в опубликованных ранее операционных результатах.

Валовая прибыль выросла на 13,8% г/г до 10,7 млрд руб. при рентабельности 31,6%, что на 0,1 п. п. выше г/г на фоне увеличения доли продаж высокомаржинальных товаров (игрушек и одежды), улучшения промо активности и роста доли частных марок и прямого импорта (+2,9 п. п. до 49,4%).

Компания продолжала проводить меры по улучшению операционной эффективности: 1) расходы на аренду в процентном отношении к выручке снизились на 0,7 п. п. г/г; 2) расходы на персонал в процентном отношении к выручке снизились на 0,5 п. п. г/г.

В итоге скорректированная EBITDA выросла на 24% г/г до 5,2 млрд руб. при рентабельности 13,5%, что на 1,2 п. п. выше г/г, и на 0,2 п. п. опережает нашу оценку. Рентабельность EBITDA после долгосрочной программы мотивации сотрудников выросла на 1,4 п. п. г/г.

Чистая прибыль за 3К20 составила 2,3 млрд руб., что на 2% ниже г/г – на нее повлиял валютный убыток на уровне 1,1 млрд руб. (на фоне переоценки кредиторской задолженности поставщикам товаров).

В 3К20 СДП компании составил 8,9 млрд руб. (+48% г/г), что привело к снижению коэффициента “чистый долг / EBITDA” до 1,2x (против 1,7x на 1П20).

По прогнозу компании, в октябре рост продаж должен ускориться до 16% г/г при росте онлайн-продаж в 2,4 раза.Рост LfL-продаж ускорился до 8% г/г при росте LfL-траффика на 4% (против 4,4% / -1,5% в 3К20). Доля онлайн-продаж выросла до 27% (с 21,4% в 3К20).

Компания подтвердила прогноз по открытию в 2020 г. 70 магазинов Детский Мир, 10 магазинов – пунктов выдачи заказов и 10 магазинов Зоозавр. Большинство открытий, вероятно, состоится в 4К20.

Капиталовложения на 2020 г., вероятно, составят 2 млрд руб., на 2021 – 4 млрд руб., что немного ниже наших прогнозов.

Менеджмент будет рекомендовать совету директоров выплатить дивиденды по итогам 9М20 из чистой прибыли по РСБУ, что эквивалентно 5,1 руб./акцию при доходности 4,6%. Совокупный размер дивидендов за 2020, вероятно, составит 7,8 млрд руб., или 10,6 руб./акцию при доходности 9,7%, что немного выше уровней 2019 г. Менеджмент также подтвердил возможность buyback в случае рисков снижения дивидендов из-за снижения чистой прибыли, но пока его не рассматривает.

Магнит (ВЫШЕ РЫНКА) запускает собственный сервис доставки; УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО Магнит (MGNT LI: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $17,8/ГДР; MGNT RX: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ 5 667 руб./обыкновенную акцию) объявил о запуске собственного сервиса по онлайн-заказу и доставке продуктов, доступного через новое приложение Магнит.Доставка, платформы для развития проектов компании в области e-commerce. На первом этапе сервис доставки будет работать только в Москве. Заказ будет доставлен в течение 60 минут, или к определенному времени в ближайшие два дня. К сервису подключены двенадцать магазинов, которые предлагают более 5 000 товаров; уровень цен аналогичен ценам в офлайнмагазинах.Стоимость доставки зависит от размера заказа и варьируется от 0 до 149 рублей.

Мнение Альфа-Банка. Спрос на сервис в сегменте e-grocery вырос в этом году на фоне пандемии и карантинных мер. Развитие e-grocery на собственной платформе Магнита – важный шаг для компании. Мы считаем, что инвесторы позитивно воспримут продолжающиеся усилия Магнита по сокращению отрыва в области цифровизации от своего ближайшего конкурента, X5. Мы не ожидаем никакого существенного влияния этой новости на выручку и рентабельность компании в краткосрочной перспективе, однако считаем, что этот проект способствует увеличению ROIC Магнита в долгосрочной перспективе. Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

МТС продает АФК “Система” системного интегратора АО “Энвижн Груп” за 0,4 млрд руб.; НЕЙТРАЛЬНО АФК “Система” (SSA LI, AFKS RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) объявила о покупке 100% акций провайдера ИТ-услуг АО “Энвижн Груп” у 100% дочерних предприятий МТС (MBT US, MTSS RX, НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $8,70/ руб. 330) за 401 млн руб. (с учетом чистого долга в размере до 860 млн руб.) с использованием механизма корректировки цены сделки на основании отчетности на дату совершения сделки. АО “Энвижн Груп” будет интегрировано в дочернюю компанию АО “Ситроникс”, провайдера высокотехнологических решений для бизнеса и государства. Используемая и принадлежащая МТС биллинговая система FORIS BSS/OSS не входит в периметр сделки и остается в МТС. Полностью принадлежащие дочерние компании МТС приобрели Энвижн Груп у дочерних предприятий АФК “Система” в 2015 за 11,2 млрд руб. Будучи частью МТС, на Энвижн Груп приходилось примерно 11,1 млрд руб. выручки от интеграционных сервисов и примерно 11,5 млрд руб. – от продажи продуктов ПО третьим сторонам последние 4 квартала, что в совокупности составляет примерно 5% от общей выручки МТС в России. В 2019 компания работала при рентабельности EBITDA на уровне 2-3%; таким образом, продавая этот актив, МТС лишается размывающего EBITDA бизнеса. По нашим оценкам, цена сделки предполагает коэффициент 1,5-1,7x LTM EV/EBITDA за актив. Рынок, судя по всему, не отреагирует на эту новость.

Mail.ru Group оптимизировала портфель активов, продав MAPS.ME за 1,5 млрд руб.; НЕЙТРАЛЬНО Mail.ru Group (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $35,9) объявила о продаже 100%акцийсвоего картографического сервиса MAPS.ME компании Daegu Limited (членуParity.com Group) за 1 557 млн руб. Mail.ru приобрела MAPS.ME в 2014 за 542 млн руб. В 2019 выручка сервиса составила 159 млн руб., убыток EBITDA – 25 млн руб. Сделка соответствует стратегии Mail.ru Group по фокусу на развитие ключевых активов, в рамках которой направление международного туризма является непрофильным. Хотя размер сделки не является значительным, мы хотим отметить высокий коэффициент при продаже на уровне 10x 2019 EV/Sales, который, несмотря на слабую активность в части международного туризма в этом году на фоне пандемии, судя по всему, учитывает инвестиции Mail.ru в этот сервис с момента его покупки. Новость НЕЙТРАЛЬНА для акций Mail.ru.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)