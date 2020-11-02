Чистый приток иностранцев в Россию в январе—августе 2020 года сократился в 2,4 раза, до 69,1 тыс. человек, по сравнению с 166,7 тыс. за тот же период годом ранее, пишет РБК . Об этом сообщил Росстат. Если число прибывших сократилось почти на 12%, примерно до 380 тыс. человек, то число уехавших из страны мигрантов, наоборот, выросло на 15% — почти до 311 тыс. человек. О сокращении мигрантов говорят и данные МВД — число фактов постановки на миграционный учет по России упало практически вдвое — с 14,9 млн до 7,5 млн, в Москве — на 43% — 1,8 млн против 3,2 млн в 2019 году. Количество выданных разрешений на работу и патентов сократилось более чем на треть — с почти 1,5 млн в 2019-м до 935,5 тыс. в 2020 году.

В Москве число трудовых мигрантов снизилось на 40% с начала 2020 года, информировали столичные власти. На этом фоне резко выросло количество традиционных «мигрантских» вакансий. По данным сервисов по поиску работы, на фоне пандемии количество вакансий курьеров и таксистов в столице увеличилось почти на 85%, строителей — на 30%. По словам главы департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, значительное число мигрантов покинули Москву еще в январе-феврале, когда в ряде отраслей наблюдался традиционный спад деловой активности, но вернуться в столицу у них уже не получилось из-за закрытых границ.

Среди рабочих профессий на столичном рынке наиболее востребованы комплектовщики, грузчики, разнорабочие, слесари, сборщики, монтажники, сварщики, механики, электрики и рабочие всех строительных специальностей. Таких вакансий на сайте hh.ru за последний месяц появилось больше всего. Конкуренция в этих сферах низкая: на одну вакансию рабочего претендуют менее двух человек, на вакансию строителя — три.

Число вакансий в строительстве по Москве на hh.ru выросло на 9% в июне по сравнению с прошлым годом, в сентябре — уже на 30%. Самый значительный рост вакансий произошел среди курьеров и таксистов: на SuperJob их число выросло почти на 85% в начале октября по сравнению с 2019 годом, рассказали в компании. О возросшей потребности в курьерах из-за оттока мигрантов сообщали сервисы доставки еды.

По словам экспертов, мигранты недополучают до половины реально заработанного, а трудятся в 1,5 раза больше россиян — рабочая неделя мигрантов длится почти 60 часов, в то время как у россиян — 40 часов. Также временные трудовые мигранты не имеют права на пособие по безработице в случае потери работы.

В целом за II квартал, на который пришелся пик первой волны пандемии, общая сумма денежных переводов нерезидентов из России в страны СНГ через платежные системы сократилась на 17% — с 1,5 млрд долларов в 2019-м до 1,2 млрд долларов в 2020 году. Средняя сумма перевода упала почти на 37% — с 374 долларов в 2019-м до 236 долларов в 2020 году.

Общая сумма денежных переводов мигрантов из России за 2019 год достигла 22,2 млрд долларов — сумма, сопоставимая с 1,3% ВВП страны, оценивал Всемирный банк.