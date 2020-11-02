Рентабельность российских кредитных организаций в III квартале 2020 года продолжила сокращение, свидетельствуют данные опубликованного рейтинговым агентством «Эксперт РА» рэнкинга банков на 1 октября.

«Медианная рентабельность балансового капитала всех кредитных организаций по итогам последних четырех кварталов снизилась на 63 базисных пункта по сравнению с периодом с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020-го до уровня 4,72%. В предшествующие сопоставимые периоды значения показателя были на уровне 7,67% с 1 октября 2018-го по 1 октября 2019-го и 6,98% за 2019 год», — говорится в обзоре.

Среди системно значимых банков наибольшую рентабельность балансового капитала за последние четыре квартала показали Альфа-Банк, Райффайзенбанк и СберБанк . Однако по восьми из 11 системно значимых кредитных организаций также наблюдалось сокращение отдачи на капитал относительно второго полугодия 2019 и первого полугодия 2020 года.

«Снижение рентабельности, в первую очередь, связано с ухудшением операционной среды и ограничениями в части сегментов размещения средств в связи с пандемией COVID-19», — указывают аналитики.

К концу года агентство не ожидает увидеть существенного улучшения доходной базы и увеличения процентной маржи кредитных организаций с учетом второй волны пандемии и соответствующего замедления процессов восстановления экономической активности.

