Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 22 копейки, а евро — 8 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 80,07 рубля (минус 48 копеек), курс евро — 93,38 рубля (минус 40 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник утром давление на рубль сохранится из-за выборов в США и выходного дня в России 4 ноября. По его словам, участники рынка вряд ли захотят открывать новые позиции и оставаться в рубле на праздник. Покупатели сегодня могут протестировать уровень 81,3 рубля за доллар, прогнозировал эксперт.

«Не исключено, что сегодня под вечер давление на рубль возрастет из-за желания части инвесторов переждать неопределенное время в валюте или хотя бы захеджировать рублевые позиции долларом. Но эта тенденция натолкнется на встречную — сокращение спекулянтами длинных маржинальных позиций по паре доллар/рубль», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.