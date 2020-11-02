В Госдуму внесен законопроект об освобождении от уплаты НДС российских торговых интернет-компаний, пишут «Ведомости» . Как пояснили авторы документа – депутаты Госдумы от партии ЛДПР — иностранные интернет-продавцы, не зарегистрированные в российской юрисдикции, не платят НДС, но получают доход от продажи товаров российским покупателям, а российские онлайн-ритейлеры платят НДС; освобождение от него российских интернет-продавцов выровняет конкурентные условия на рынке, что будет способствовать снижению цен на товары при покупках онлайн.

Эксперты отмену НДС для отечественных компаний считают маловероятной — когда этот вопрос поднимался в прошлом году, Минфин высказывался строго против такого подхода и говорил, что не видит возможности устанавливать различные условия для российской онлайн-торговли и обычных розничных продавцов, также решение может дорого обойтись российскому бюджету, так как онлайн-ритейлеры за неимением «исходящего» НДС смогут возмещать из бюджета «входящий» НДС.

При этом в экспертном сообществе пока нет единого мнения о способах решения проблемы неравенства условий для отечественных и международных интернет-компаний: вероятно, развитие законодательства пойдет по пути уменьшения порогов беспошлинной торговли, что соответствует международной практике.

Другим решением этой проблемы могло бы стать применение расчетной ставки по НДС — для выравнивания условий в отношении отечественных компаний логично ввести и для иностранных интернет-продавцов НДС в размере 16,67%, считают эксперты.