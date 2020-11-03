ББР Банк ввел новый вклад «Инвестиционный». Он открывается при приобретении в банке инвестиционного продукта «Гарантированная защита» с готовыми инвестиционными стратегиями.

Размер взноса во вклад и в инвестиционный продукт — не менее 100 тыс. рублей. Срок вклада — 91, 181 или 367 дней.

Процентная ставка зависит от срока размещения денежных средств в инвестпродукт, от срока вклада и от величины вложения в инвестпродукт относительно суммы вклада.

При размещении денежных средств в инвестпродукт на три года и размере вложения в 100—199,99% суммы вклада процентная ставка составит 4,5—5% годовых, а при размере от 200% — 5—5,5%.

При размещении денежных средств в инвестпродукт на пять лет и размере вложения в 100—199,99% от суммы вклада процентная ставка составит 4,8—5,3%, а при размере от 200% — 6—6,5% годовых.

Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.



Выплата процентов осуществляется ежеквартально на счет или банковскую карту.