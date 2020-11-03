Клиенты банка могут воспользоваться сервисами для развития бизнеса на специальных условиях, среди которых «Виртуальная АТС», «МегаФон Таргет» и «Деловое облако».

«Виртуальная АТС» поможет за короткий срок настроить прием звонков на единый многоканальный номер и распределить их на любые мобильные и стационарные телефоны. Управлять услугой можно через Интернет из любой точки мира без дополнительных обновлений. Предпринимателям бесплатно предоставляется доступ к сервису на 7 дней и услуга по интеграции с CRM на 3 месяца.

Сервис «МегаФон Таргет» позволяет проводить таргетированные SMS-кампании релевантной аудитории и привлекать больше клиентов. Представителям МСБ доступен бонус — 1000 бесплатных таргетированных СМС по базе «МегаФона» и 1 месяц индивидуальной подписки бесплатно. В рамках продукта «Деловое облако» юридические лица бесплатно в течение месяца смогут воспользоваться виртуальной платформой, которая объединяет в себе различные облачные сервисы для бизнеса и разработки.

Для корпоративных клиентов «МегаФона» действуют специальные условия на услуги РКО в Банке ЗЕНИТ.

«Предпринимателям для эффективного ведения бизнеса нужны не только банковские, но и нефинансовые продукты. В Банке ЗЕНИТ понимают это и предлагают выгодные сервисы от ведущих компаний России. В результате наши клиенты экономят время и деньги, а партнеры находят новых пользователей. Уверен, что тесное взаимодействие с ведущей телекоммуникационной компанией «МегаФон» придаст дополнительный импульс развитию малого и среднего бизнеса», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

Воспользоваться специальным предложением могут только действующие клиенты Банка ЗЕНИТ.