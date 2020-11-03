Никаких дополнительных условий, пополнять и снимать можно без ограничений и потери ранее выплаченных процентов.

Проценты начисляются ежемесячно на сумму минимальных остатков по всем Альфа-Счетам в рублях, для премиальных клиентов до 10 млн руб. и до 1,5 млн руб. для остальных клиентов. Акция действует до 31 декабря 2020 года.