Альфа-Банк снова запустил популярное среди клиентов предложение — 6% годовых по накопительному «Альфа-Счету» в рублях за первые два месяца хранения средств. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Никаких дополнительных условий, пополнять и снимать можно без ограничений и потери ранее выплаченных процентов», — отмечается в релизе.



Проценты начисляются ежемесячно на сумму минимальных остатков по всем «Альфа-Счетам» в рублях, для премиальных клиентов до 10 млн рублей и до 1,5 млн рублей для остальных клиентов.

Акция действует до 31 декабря 2020 года.