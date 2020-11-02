📰 Российские компании и министр энергетики Александр Новак обсудили возможность сохранения текущих условий по добыче нефти с начала 2021 года — без запланированного сделкой ОПЕК+ наращивания производства, пишет РБК , ссылаясь на источники. Официальная позиция России по будущему сделки ОПЕК+ пока не сформулирована. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия выступает за сохранение текущих договоренностей. В то же время он допустил, что придется продлить действующие ограничения на добычу нефти, не переходя к дальнейшему наращиванию производства.

📰 Сезонно скорректированный индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России в октябре снизился до 46,9 пункта с 48,9 пункта в сентябре, пишут «Ведомости» . Это показало исследование IHS Markit. Общее ухудшение деловой конъюнктуры было самым быстрым за пять месяцев, но темпы падения были намного медленнее, чем в апреле, говорится в исследовании. Некоторые компании отметили, что предложений и скидок было недостаточно, чтобы побудить клиентов размещать заказы. Нехватка поставщиков и ослабление рубля способствовали резкому увеличению затрат.

📰 Траекторию развития мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией, можно описать только с помощью букв русского алфавита, пишут «Известия» . Такое мнение высказал замдиректора исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Антонио Спилимберго. По его словам, кривая восстановления может быть представлена в виде буквы «Я», «Ю» или «Ш». Спилимберго отметил, что текущая мировая рецессия не похожа ни на одну предыдущую, так как она «странная».

📰 Негосударственные пенсионные фонды хотят стать для своих клиентов агентами, предлагая им продукты не только финансовых организаций, но и компаний, оказывающих различные социальные услуги, пишет «Коммерсант» . Так фонды смогут упростить возможность создания комбинированных пенсионно-финансовых продуктов, а также предлагать сервисы при выходе на пенсию. За эти функции они будут брать комиссионное вознаграждение, хотя и обещают снизить стоимость сторонних продуктов.