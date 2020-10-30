В программу войдут выступления ведущих международных экспертов, дискуссия директоров по рискам, аналитические обзоры, панельные дискуссии и кейсы лидеров рынка.

Russia Risk Conference – традиционное место встречи CRO, топ-менеджеров, курирующих управление рисками, специалистов по мониторингу и валидации рисков, аналитиков и data scientists, экспертов-практиков в области управления кредитными, рыночными и операционными рисками, специалистов управлений количественного анализа и моделирования рисков.

Хэдлайнеры конференции:

  • Алексей Лобанов, Директор департамента банковского регулирования Банка России
  • David R. Koenig, со-основатель PRMIA, автор книг по риск-менеджменту, генеральный директор DCRO
  • Alan Laubsch, со-основатель RiskMetrics, генеральный директор Generation Blue
  • Екатерина Трофимова, экс-директор АКРА, партнер Deloitte

Основные темы конференции:

  • Прогнозы по основным макроэкономическим показателям и тенденциям по России и другим странам мира на 2020 и 2021 года
  • Ожидания по срокам и траектории выхода из пандемии
  • Влияние COVID-19 на управление рисками
  • Корпоративная культура и ее влияние на диалог бизнеса с риск-менеджментом
  • Операционные риски и профессиональная ответственность персонала и искусственного интеллекта
  • Направления развития банковского регулирования в России
  • Стратегическое управление рисками и принятие риска в кризис
  • Коррекция моделей кредитного риска и новые источники данных
  • Кибер-риски и риски информбезопасности
  • Нелинейные процентные риски банковской книги
  • Климатические риски и природный капитал
  • Цифровые финансовые активы и децентрализованные финансы (DeFi)                            

Организаторы:

Международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров, PRMIA
Компания, Conglomerat

Даты: 17 и 19 ноября
Сайт: www.riskconference.ru