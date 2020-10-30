17 и 19 ноября состоится XVI международная риск-конференция Russia Risk Conference 2020 - крупнейшее ежегодное профессиональное событие для риск-менеджеров, объединяющее современные подходы, технологии и инновации в области управления банковскими рисками.
В программу войдут выступления ведущих международных экспертов, дискуссия директоров по рискам, аналитические обзоры, панельные дискуссии и кейсы лидеров рынка.
Russia Risk Conference – традиционное место встречи CRO, топ-менеджеров, курирующих управление рисками, специалистов по мониторингу и валидации рисков, аналитиков и data scientists, экспертов-практиков в области управления кредитными, рыночными и операционными рисками, специалистов управлений количественного анализа и моделирования рисков.
Хэдлайнеры конференции:
- Алексей Лобанов, Директор департамента банковского регулирования Банка России
- David R. Koenig, со-основатель PRMIA, автор книг по риск-менеджменту, генеральный директор DCRO
- Alan Laubsch, со-основатель RiskMetrics, генеральный директор Generation Blue
- Екатерина Трофимова, экс-директор АКРА, партнер Deloitte
Основные темы конференции:
- Прогнозы по основным макроэкономическим показателям и тенденциям по России и другим странам мира на 2020 и 2021 года
- Ожидания по срокам и траектории выхода из пандемии
- Влияние COVID-19 на управление рисками
- Корпоративная культура и ее влияние на диалог бизнеса с риск-менеджментом
- Операционные риски и профессиональная ответственность персонала и искусственного интеллекта
- Направления развития банковского регулирования в России
- Стратегическое управление рисками и принятие риска в кризис
- Коррекция моделей кредитного риска и новые источники данных
- Кибер-риски и риски информбезопасности
- Нелинейные процентные риски банковской книги
- Климатические риски и природный капитал
- Цифровые финансовые активы и децентрализованные финансы (DeFi)
Организаторы:
Международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров, PRMIA
Компания, Conglomerat
Даты: 17 и 19 ноября
Сайт: www.riskconference.ru
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