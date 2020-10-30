В программу войдут выступления ведущих международных экспертов, дискуссия директоров по рискам, аналитические обзоры, панельные дискуссии и кейсы лидеров рынка.

Russia Risk Conference – традиционное место встречи CRO, топ-менеджеров, курирующих управление рисками, специалистов по мониторингу и валидации рисков, аналитиков и data scientists, экспертов-практиков в области управления кредитными, рыночными и операционными рисками, специалистов управлений количественного анализа и моделирования рисков.

Хэдлайнеры конференции:

Алексей Лобанов, Директор департамента банковского регулирования Банка России

David R. Koenig, со-основатель PRMIA, автор книг по риск-менеджменту, генеральный директор DCRO

Alan Laubsch, со-основатель RiskMetrics, генеральный директор Generation Blue

Екатерина Трофимова, экс-директор АКРА, партнер Deloitte

Основные темы конференции:

Прогнозы по основным макроэкономическим показателям и тенденциям по России и другим странам мира на 2020 и 2021 года

Ожидания по срокам и траектории выхода из пандемии

Влияние COVID-19 на управление рисками

Корпоративная культура и ее влияние на диалог бизнеса с риск-менеджментом

Операционные риски и профессиональная ответственность персонала и искусственного интеллекта

Направления развития банковского регулирования в России

Стратегическое управление рисками и принятие риска в кризис

Коррекция моделей кредитного риска и новые источники данных

Кибер-риски и риски информбезопасности

Нелинейные процентные риски банковской книги

Климатические риски и природный капитал

Цифровые финансовые активы и децентрализованные финансы (DeFi)

Организаторы:

Международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров, PRMIA

Компания, Conglomerat

Даты: 17 и 19 ноября

Сайт: www.riskconference.ru