Затраты российских ретейлеров на эквайринг в течение двух лет могут увеличиться в два раза и в 2022 году достичь 1 трлн рублей. Доходность для компаний-эквайеров на один терминал продолжит снижаться; сократить стоимость безналичных платежей поможет развитие Системы быстрых платежей, полагает вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек, чье мнение приводит пресс-служба кредитной организации.

В 2019 году расходы российских торговых предприятий на эквайринг составили 491 млрд рублей, а по итогам 2020 года могут достичь 643 млрд, прогнозирует он. При этом за последние два года доходность для эквайеров снизилась на 0,22 процентного пункта и к 2022 году может снизиться еще на 0,13 п. п. за счет роста совокупной ставки межбанковских комиссий и сервисных комиссий платежных систем, которые в 2019 году достигли в сумме 1,95%. По итогам прошлого года из общего объема расходов ретейлеров на эквайринг самим компаниям-эквайерам досталось не более 26 млрд рублей, на которые последним нужно было обеспечить работу всех POS-терминалов в стране.

«Ограничения, введенные весной из-за пандемии, сформировали привычку расплачиваться картой даже у тех россиян, которые раньше предпочитали наличные, а также привели к буму интернет-ретейла и токенизации как масштабному тренду: сегодня, по данным ЦБ, уже порядка 37% интернет-платежей приходится на токенизированные операции. Растущий оборот безналичных расчетов покупателей в торговых предприятиях приводит к росту абсолютных цифр, но доходы эквайеров в расчете на один терминал продолжают снижаться. Сегодня в общей структуре расходов ретейла на эквайринг затраты на оборудование составляют всего 3%. Поэтому оптимизация расходов на оборудование и процессинг со стороны эквайеров практически не влияет на ценообразование, а банки-эквайеры вынуждены либо идти на повышение тарифов, либо замещать убытки доходами от других продуктов», — отмечает Киричек.

По его словам, эта ситуация приводит к росту расходов ретейлеров, а также к замещению тарифной конкуренции на рынке конкуренцией технологий: в ближайшей перспективе эквайринг в России будет развиваться в сторону предложения гибридных касс, различных механизмов рассрочки, выдачи наличных на кассах, инструментов для перечисления онлайн-чаевых, а также совершенствования программ лояльности и возмещения ретейлу день в день.



«Альтернативой эквайрингу становится Система быстрых платежей, которая в этом году продемонстрировала взрывной рост как по C2В-, так и С2С-операциям и позволяет снизить стоимость безналичных платежей, при этом гарантируя их безопасность и скорость расчетов. К примеру, только за октябрь клиенты ВТБ совершили платежи через СБП на сумму свыше 200 млн рублей. Но пока у этой системы есть ряд недостатков, над которыми участники рынка будут продолжать работу. Например, сейчас трансакция через СБП требует примерно 20 секунд вместо 1—2 секунд при классическом эквайринге. Кроме того, нужно заниматься развитием инфраструктуры у мерчантов и разрабатывать новые программы лояльности, так как при оплате по СБП нет базы для начисления бонусов клиентам», — указывает вице-президент ВТБ.