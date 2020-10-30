Финансовый супермаркет Банки.ру во вторник, 3 ноября, проведет бесплатный вебинар на тему «Доллар против рубля: что будет с российской валютой к концу 2020 года?».

С начала года доллар подорожал на 30% относительно рубля. Что будет влиять на курс российской валюты в ближайшем будущем? Какую часть сбережений стоит хранить в рублях, какую — в иностранной валюте? Какие инструменты при этом лучше использовать консервативному и активному инвестору? Эти и другие вопросы обсудят эксперты в ходе вебинара «Доллар против рубля: что будет с российской валютой к концу 2020 года?».

Участие подтвердили следующие спикеры:

• основатель онлайн-школы по личным финансам Numberoneschool Наталья Смирнова;

• независимый инвестиционный консультант, основатель Invest Radar Виталий Шевелев.

Модератор круглого стола — главный редактор Банки.ру Владислав Коваленко.

Начало вебинара — во вторник, 3 ноября, в 18:00 по московскому времени. Участие в вебинаре для слушателей бесплатно, но количество мест ограниченно.



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