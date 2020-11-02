Центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и фишингом создадут в России в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика», сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике, посвященного обсуждению нацпрограммы.

«Мы создаем большой центр по борьбе с телефонным спамом, фишингом и киберпреступлениями. Фактически мы говорим, что мы [государство и компании] идем друг другу навстречу, то есть наши системы станут более безопасными, а мы будем более четко и быстро реагировать на все случаи, жалобы, когда человеку звонят, начинают пытаться совершить какие-то мошеннические действия и так далее», — сказал он.

Также Шадаев добавил, что в рамках противодействия киберугрозам Минцифры начинает «независимое тестирование всех государственных информационных систем на предмет «дырок» в их безопасности», чтобы исключить даже самые минимальные риски нарушения работы этих систем, вызванные извне.