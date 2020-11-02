Более 18 тыс. несовершеннолетних в России оформились в качестве самозанятых граждан и платят налог на профессиональный доход. Об этом сообщила в понедельник корпоративный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Елена Мякотникова.

«На сегодняшний момент более 18 тысяч ребят в возрасте от 14 до 18 лет уже являются налогоплательщиками по налогу на профессиональный доход», — сказала она во время онлайн-конференции в ТАСС, посвященной запуску в России венчурного фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» и цифровой платформы для молодых бизнесменов в возрасте 14—24 лет.

По словам Мякотниковой, согласно социологическому опросу, проведенному центром молодежных инициатив АСИ в конце прошлого года, каждый четвертый российский школьник пытается реализовать свой бизнес-проект. Она добавила, что у юных предпринимателей возникает много проблем бюрократического характера, которые осложняют вход в бизнес.

В связи с этим по поручению президента России в 2019 году АСИ начало разработку предложений по созданию условий для граждан РФ в возрасте до 18 лет по осуществлению предпринимательской деятельности, оформлению патентов в сфере высокотехнологичных разработок, а также получению грантов, добавила Мякотникова.

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим стал доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля — во всех субъектах страны. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.