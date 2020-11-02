При этом заместитель министра финансов России Алексей Моисеев подчеркнул, что ИИС первого типа изначально не планировалось вводить навсегда.
Налоговый вычет по индивидуальным инвестиционным счетам первого типа пока не планируется отменять, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев на Международном биржевом форуме. Однако Минфин с Центробанком могут вернуться к обсуждению этого вопроса через год.
«Я думаю, что мы сейчас пока не будем делать ничего плохого со счетами первого типа, подождем», — отметил Моисеев. Он подчеркнул, что ИИС первого типа изначально не планировалось вводить навсегда.
«Но пока мы с Сергеем Анатольевичем (Швецовым, первым зампредом ЦБ. — Прим. Банки.ру) даже договорились о количестве инвесторов в штуках, когда мы начнем думать о том, чтобы их (налоговые льготы по ИИС первого типа. — Прим. Банки.ру) отменять. Но пока до этого количества еще далеко. Через один год, я думаю, мы до этой цифры дойдем», — добавил замминистра. О каком количестве открывших ИИС инвесторов идет речь, Моисеев не уточнил.
Напомним, существует два типа налоговых льгот по ИИС: вычет на внесенную за год сумму (тип А) и освобождение от уплаты НДФЛ с прибыли (тип Б). В конце октября ЦБ предложил создать третий тип индивидуального инвестиционного счета — рассчитанный на инвестиции сроком от десяти лет и без ограничений по сумме.
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