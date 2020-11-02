Цифровые двойники документов, которые жители России смогут использовать в качестве дубликата оригиналов, могут появиться в 2021 году. Об этом в понедельник сообщил в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Мы согласовали и сейчас близки максимально к принятию решения о том, что цифровые двойники основных документов личного хранения будут у вас в мобильном приложении, вы сможете их использовать взамен бумажных документов», — сказал он.

Шадаев отметил, что во время пандемии коронавируса данная схема была апробирована при помощи цифровых пропусков.

«Вот эти цифровые пропуска, которые проверяло МВД, собственно, это и была технология отработки вот этого решения, и все поняли, что эта штука работает, ее можно запустить, не обязательно иметь справку о том, что ты можешь выйти из дома, в бумажном виде, ты в электронном виде QR-код показываешь, в онлайне идет проверка, и все хорошо. То же самое по водительским удостоверениям можно сделать, по СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) и по всем другим документам», — добавил он, уточнив, что Минцифры надеется согласовать данное решение и запустить программу уже в следующем году.