Власти минимизируют волатильность курса рубля, макроэкономическую стабильность удается поддерживать. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Психологические отметки [курса рубля] пробиваются, но волатильность минимизируется усилиями нашего регулятора», — сказал представитель Кремля, комментируя снижение курса рубля. Он обратил внимание на то, что «сейчас любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике — это и динамика потребления энергоресурсов, и изменение цен на нефтепродукты и на нефть — все это, конечно, оказывает влияние».

«Но в целом если говорить о макростабильности, то, как говорил президент [РФ Владимир Путин], ее удается поддерживать», — подчеркнул Песков.

«В нашей стране абсолютное подавляющее большинство наших сограждан получают свои доходы именно в рублях. По мере того, как мы сокращаем зависимость от импорта, соответственно волатильность [курса рубля] все меньше и меньше влияет на динамику изменения цен», — сказал пресс-секретарь президента. Таким образом он пояснил недавние слова главы государства о том, что не следует обращать слишком большое внимание на курс рубля.

Представитель Кремля отметил, что «экономический блок [правительства] и регулятор делают все необходимое для обеспечения макростабильности». «Она действительно обеспечивается и поддерживается», — уверен Песков.

«Многие мировые валюты находятся под гнетом весьма негативных обстоятельств мировой конъюнктуры», — указал пресс-секретарь президента. «Ведется ежедневная работа в этой связи и правительством, и экономическим блоком, и мегарегулятором, президент также держит эту тему в своем поле зрения, регулярно проводит совещания по экономическим вопросам, поэтому работа и по линии президента идет ежедневная», — сообщил он.



Песков отказался комментировать, сильно ли, по мнению Кремля, такое падение курса рубля отразится на благосостоянии россиян и насколько серьезно это может повлиять на инфляцию по итогам года. «Не буду отвечать на этот вопрос, все-таки лучше [адресовать] в правительство», — сказал он.

Представитель Кремля при этом высказал мнение, что «на макроуровне ситуация абсолютно стабильная и в плане стабильности банковской системы и всего остального». «Зависимость от экспорта в подавляющем большинстве секторов экономики поэтапно сокращается. Соответственно, внутренний рынок сокращает свою зависимость от волатильности на мировых рынках валюты», — заявил Песков.

Он также отметил, что президент на прошлой неделе неоднократно говорил о том, что нежелательные последствия мирового экономического кризиса, спровоцированные беспрецедентной пандемией, дают о себе знать. По словам пресс-секретаря главы государства, минимизация этих негативных последствий и продолжение планомерной работы по сокращению числа людей с недостаточно высокими доходами являются безусловным приоритетом в работе руководства страны и правительства.