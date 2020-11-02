Сжатие экономической активности на фоне повторного введения жестких ограничений в ряде стран может привести к формированию более низкой цены на нефть по сравнению с траекторией, заложенной в базовый сценарий Банка России, несмотря на усилия ОПЕК+ по сдерживанию избыточного предложения, что приведет к снижению нефтегазовых доходов в российском бюджете. Об этом говорится в опубликованном российским регулятором в понедельник докладе о денежно-кредитной политике .

Там отмечается, что опасения замедления мирового спроса привели к тому, что цена на нефть марки Urals снизилась в среднем за сентябрь — октябрь по отношению к среднему показателю за июль — август на 8%. Понижательное давление на цены оказало и восстановление добычи в Ливии. Тем не менее наблюдавшийся рост в июле — августе привел к более высокому, чем было заложено в июльский прогноз Банка России, уровню цены на нефть в целом за III квартал и соответствующему пересмотру вверх среднегодовой оценки на 2020 год с 38 до 41 доллара за баррель.

Как сообщалось, обновленный прогноз также предусматривает среднегодовую цену на нефть марки Urals в 2021 году на уровне 45 долларов вместо 40; прогноз на 2022 год остался на прежнем уровне — 45 долларов за баррель. В 2023-м баррель подорожает до 50 долларов, ожидают в ЦБ.

Кроме того, в среднесрочном макроэкономическом прогнозе Центробанк улучшил ожидания по темпам сокращения ВВП России в 2020 году: вместо падения на 4,5—5,5% ожидается снижение на 4—5%. Прогноз на 2021 год, наоборот, пересмотрен в худшую сторону. Ожидается рост на 3—4% (в июльском прогнозе закладывался рост на 3,5— 4,5%).



Риски для реализации базового сценария остаются существенными, констатирует регулятор.

«Несмотря на постепенную адаптацию всего мира к жизни в условиях пандемии, любые экономические прогнозы все еще содержат большую степень неопределенности по сравнению с прогнозами прошлых лет. С высокой вероятностью произошедшие шоки будут оказывать негативное влияние на экономические процессы на протяжении следующих нескольких лет. Масштаб и уникальность комбинации шоков пандемии могли повлиять и на трансмиссионный механизм, изменения в котором только предстоит оценить», — отмечается в докладе.

В ЦБ указывают, что «сохранение напряженной эпидемиологической ситуации устойчиво ухудшит потребительские и инвестиционные настроения. Дальнейшее распространение вируса будет приводить к дополнительным издержкам для бизнеса в случае отсутствия поддержки со стороны бюджета — например, на обеспечение безопасного взаимодействия с клиентами, переориентацию логистических цепочек, в том числе изменение видов транспорта, перераспределение активов между разными видами деятельности».