Бывшие совладельцы и основатели Модульбанка Олег Лагута, Яков Новиков и Андрей Петров проиграли в первой инстанции иски к банку о компенсации за расторжение трудовых договоров, следует из картотеки дел судов общей юрисдикции. Как напоминает РБК , они требовали от «Модуля» более 400 млн рублей, иски были поданы в Симоновский, Гагаринский и Останкинский районные суды Москвы.

Петров, Новиков и Лагута пришли из «Сбера» в банк «Региональный Кредит» Артема Аветисяна в 2014 году и создали на его базе онлайн-банк для малого бизнеса — Модульбанк. К моменту увольнения из «Модуля» в 2019 году Петров, Новиков и Лагута занимали должности главы совета директоров, члена совета директоров и предправления банка соответственно. В 2016 году все трое стали акционерами банка, получив по 7,5% бумаг, каждый такой пакет оценивался тогда в 230 млн рублей. За акции они не расплатились и договорились с Аветисяном рассчитаться в рассрочку до осени 2021 года за счет дивидендов банка.



В 2018 году банкиры решили выйти из бизнеса «Модуля»: этому предшествовала попытка привлечь в банк инвестора, которая не увенчалась успехом из-за начала конфликта Аветисяна с Baring Vostok в другом банке — «Восточном», утверждали они в жалобе на Аветисяна, направленной в комиссию по этике Российского союза промышленников и предпринимателей. В итоге основатели «Модуля» обязались вернуть акции, уйти из банка и не создавать ему конкурента в России. Банк обещал выплатить компенсацию.

После увольнения банкиров «Модуль» выплатил им по 15 млн рублей вместо более чем 400 млн на троих, которые банк, по утверждению его бывших сотрудников, обещал в соглашении о компенсации. Петров, Новиков и Лагута в жалобе в РСПП указывали, что, исполнив взятые на себя обязательства, лишились и работы, и акций, так как «Модуль» и Аветисян своих обязательств не исполнили.

Жалоба в РСПП на Аветисяна еще не рассмотрена. По данным РБК, Аветисян сообщил союзу, что не планирует участвовать в заседании комиссии, так как считает невозможным на данной стадии рассмотрение каких-либо претензий иначе чем в установленном законом порядке. Он отмечал также, что действия бывших топ-менеджеров были направлены «на достижение любой ценой формальных показателей, влияющих, как они полагали, на увеличение компенсации за их увольнение».

Как следует из имеющегося в открытом доступе решения Останкинского суда по иску Петрова, формула расчета компенсации была прописана в соглашении топ-менеджеров и Модульбанка, а для определения чистой прибыли в ней использовалась его квартальная финансовая отчетность, размещаемая на сайте Банка России (квартальный отчет о прибылях и убытках, 102-я форма). При расчете своей компенсации Петров, Лагута и Новиков использовали эту отчетность. По данным на сайте ЦБ, по 102-й форме банк за 2019 год заработал 873 млн рублей.

Модульбанк заявил суду, что, в соответствии с действующими нормативными документами, в формуле расчета компенсации нужно было использовать чистую прибыль из консолидированной отчетности. В итоге, по подсчетам «Модуля», значение компенсации стало отрицательным. Суд с доводами Модульбанка согласился, указав, что расчет компенсации, представленный Петровым, не верен, поскольку основан на расчете чистой прибыли в размере, который «не соответствует данным официальной годовой отчетности кредитной организации, подтвержденной аудиторским заключением, утвержденной советом директоров банка и переданной в установленном порядке в Центральный банк».

Суд также заметил, что итоговый размер компенсации должен был составить 168 месячных окладов, или заработную плату за 14 лет. «Суд полагает, что размер компенсации, установленный соглашением, кратно завышен и не отвечает общему принципу недопустимости злоупотребления правом», — гласит решение.

Доводы Петрова, что он обязался не переманивать сотрудников «Модуля», отказался от правопритязаний на софт банка и товарные знаки, суд не принял, указав, что это не относится к предмету спора, хотя «вклад и заслугу истца как работника банка тяжело переоценить».

Петров, комментируя решение суда, говорил РБК в августе, что не считает его справедливым. «Судья не рассмотрел в должной мере все аспекты дела и доказательства с нашей стороны, а в своем решении полагался на мотивировочную часть, предложенную оппонентами», — говорил он. «Кроме того, суд не является стороной договора и не может указывать, правильно ли была выбрана форма отчетности», — сказал банкир. Он отметил, что стороны использовали в соглашении 102-ю форму, так как она объективно отражает финансовые результаты деятельности кредитной организации и используется ЦБ для оценки деятельности банков.

«В аудированной отчетности по МСФО используются другие подходы к составлению отчетности, например создаются дополнительные резервы и итоговая прибыль может корректироваться», — напомнил Петров, добавив, что, по расчетам Модульбанка на основе скорректированной отчетности, «по странному совпадению» банк, оказывается, «не должен ничего за развитие бизнеса за прошедшие пять лет». Он уже обжаловал решение суда.

В Модульбанке РБК заявили, что удовлетворены решением суда и считают его справедливым. «В совокупности три бывших топ-менеджера требовали взыскать с банка около полумиллиарда рублей в качестве «золотых парашютов» при увольнении. Предложенный ими расчет компенсации противоречит не только согласованным сторонами условиям, но и здравому смыслу», — сказали в пресс-службе банка.

Адвокат истцов Роман Францев отметил, что «все решения судов будут оспорены в апелляции и кассации». «Мы надеемся на конструктивное решение спора через РСПП», — добавил он.

Бывшие сотрудники «Модуля» «отказались от реализации опциона в обмен на компенсацию в рамках трудовых отношений», говорил РБК партнер бюро «А2 Адвокаты» Михаил Александров. В итоговом решении какие-либо договоренности основателей «Модуля» с Аветисяном не упоминаются; сказано лишь, что «действующее законодательство не предусматривает обязательной выплаты каких-либо дополнительных компенсаций в случае увольнения работника по соглашению сторон». Петров, Новиков и Лагута заявили в жалобе в РСПП, что схему с отказом от акций в обмен на компенсацию от банка им предложил юрист Аветисяна.



Лагута, Петров и Новиков параллельно с требованиями к Модульбанку подали иски и к Аветисяну — в Арбитражный суд Костромской области (по месту регистрации банка) на 658 млн рублей. Поводом стало то, что Модульбанк в начале 2020 года выкупил 7% у миноритария и партнера Аветисяна Шерзода Юсупова за 420 млн рублей. Основатели «Модуля» решили, что передали свои пакеты Аветисяну за компенсацию в меньшем объеме, и потребовали покрыть разницу в стоимости акций. Арбитраж отклонил иски Лагуты и Новикова. Более того, в картотеке зарегистрирован иск Аветисяна о взыскании 58 млн рублей с Лагуты (в карточке дела нет информации о сути претензий).