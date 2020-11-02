Средняя цена российской нефти Urals оказалась в октябре в 1,4 раза ниже, чем год назад, свидетельствуют данные Минфина РФ.

«Средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2020 года сложилась в размере 40,53 доллара за баррель, что в 1,4 раза ниже, чем в октябре 2019 года (58,45 доллара за баррель)», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Средняя цена Urals январе — октябре составила 40,81 доллара за баррель против 63,53 доллара за аналогичный период 2019-го.