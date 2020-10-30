Бюджетное финансирование проектов по продвижению технологий 5G, квантовых вычислений и коммуникаций получат не институты развития, а госкорпорации — «Ростех», «Росатом» и РЖД, пишут «Известия» . Об этом говорится в новом варианте паспорта федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Президиум правкомиссии одобрил документ, сообщил источник, знакомый с протоколом, информацию подтвердили в «Ростехе».

Как пояснил другой источник, развитие цифровых технологий предполагает две модели финансирования. В первом случае средства выделяются напрямую через госкорпорации, так как они отвечают за развитие технологий. Во втором финансирование происходит через поддержку проектов институтами развития на конкурсной основе. Институты самостоятельно будут решать, какие проекты и технологии поддерживать. Таким образом, государство с себя снимает ответственность за развитие отдельных технологий, указал источник издания.

В пресс-службе Минцифры пояснили, в новую редакцию федерального проекта «Цифровые технологии» отдельно включены те технологии, по которым уже есть дорожные карты: квантовые вычисления, квантовые коммуникации и 5G. Бюджетные средства на них будут выделены госкорпорациям, так как они отвечают за эти технологии по соглашениям с правительством, сообщили в «Ростехе». Там отметили, что остальные технологии также получат финансирование через институты развития. По технологиям, по которым карты высокотехнологичных направлений отсутствуют, поддержка будет происходить в рамках утвержденных для институтов развития приоритетов, пояснили в Минцифры и АНО «Цифровая экономика РФ».

Правкомиссия уже одобрила дорожную карту «Квантовые коммуникации», разработанную РЖД, сказали в корпорации. На развитие «Квантовых вычислений» до 2024 года направят 23,7 млрд рублей, из них 13,3 млрд рублей — из бюджета, сообщили в «Росатоме». В дорожную карту включены создание на базе российских разработок систем квантовых вычислений, демонстрация «квантового превосходства», запуск пилотных проектов квантовых вычислений на единой облачной платформе и появление собственной технологической и кадровой базы мирового уровня. Дорожная карта по развитию 5G почти готова.

По словам экспертов, распределение средств госкорпорациям вместо институтов развития чревато рисками с точки зрения коммерческой выгоды и успеха. Институты развития через инвестиции в стартапы сделают все в разы дешевле и эффективнее, чем госкорпорации. В информационных технологиях у госкорпораций не получится создать коммерчески успешные кейсы, которые будут востребованы, считают эксперты. Но отданная госкорпорации технология — это один ответственный, который, имея внутренние компетенции и привлекая их снаружи, станет ориентиром для рынка.