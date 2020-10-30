Некоторые продуктовые сети ввели мораторий на пересмотр закупочных цен, рассказал «Коммерсанту» источник на рынке. Об этом своим партнерам сообщила сеть «Верный»; компания «понимает», что валютные колебания, удорожание сырья и прочие издержки могут влиять на цены, но в период пандемии COVID-19 и снижения доходов населения сеть считает «невозможным» переложить повышение цен на покупателей, поэтому до конца года будет отвечать на такие предложения отказом. В «Верном» не предоставили комментарии.

По словам источника, неформальный мораторий может действовать и в других сетях. Об этом говорят некоторые компании, общающиеся с закупщиками «Магнита» и X5 Retail Group, но однозначного подтверждения этому нет, отметил источник. В Х5 нет моратория на принятие новых цен, предложенных поставщиками, заявил представитель компании. Там добавили, что за счет собственной маржи демпфируют рост цен поставщиков в течение нескольких недель после обновления стоимости.

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов подтвердил, что многие сети односторонне, без снижения собственной наценки, заявили мораторий на изменение цен поставщиками. Большинство производителей не могут «отыграть» не только текущую сырьевую динамику, но и курсовой скачок, который длится с начала года, указал он. По словам Леонова, поставщики на протяжении месяцев сглаживают цены за счет собственной рентабельности, однако делать это бесконечно ресурсов нет.

Как сообщал Российский союз пекарей в письме в Минсельхоз, с начала 2020 года мука подорожала на 18—21%, сахар — на 100%, а растительное масло — на 50%, в результате пекари работают с рентабельностью 0,5%. В Национальном союзе производителей молока отметили, что в среднем все молочные продукты в этом году подорожали примерно на 2%, а средние цены на сыры и сливочное масло выросли на 10%. Но девальвация рубля привела к более заметному увеличению издержек производителей, на 12—13%.

По словам экспертов, хотя крупнейшие сети продолжают зарабатывать, весь рынок сужается, то есть игроки со средними позициями деньги теряют. А в условиях повышенной чувствительности потребителей к ценам сети, которые первыми пойдут на повышение стоимости, окажутся в заведомо проигрышном положении.