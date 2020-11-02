На погашение ипотеки для многодетных семей будет выделено дополнительно 5,5 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте Кабмина.

«Выделить Минфину России в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 5 500 000 тыс. рублей для предоставления акционерному обществу «ДОМ.РФ» субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), имея в виду достижение результата — создание таких условий не менее чем для 12 тыс. семей», — говорится в документе.

Минфину поручено отчитаться за потраченные средства до 1 апреля 2021 года.

По инициативе президента РФ Владимира Путина государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма такой выплаты составляет 450 тыс. рублей. В течение года на эти цели уже было выделено 35 млрд рублей, отмечается в сообщении Кабмина.