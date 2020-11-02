Правительство России подготовило постановление, согласно которому родители смогут использовать материнский капитал в качестве взноса по сельской ипотеке . Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, Кабмин планирует уточнить правила предоставления субсидий, на основании которых работает сельская ипотека. «Эта программа стала очень востребованной. Благодаря ей можно получить кредит по льготной ставке до 3%, чтобы построить себе дом или приобрести другое жилье в сельской местности», — сказал Мишустин. Он отметил, что, хотя такая возможность появилась только в текущем году, уже выдано более 27 тыс. льготных ипотечных кредитов.

Также правительство подготовило постановление, которым предоставляется возможность родителям использовать в качестве взноса по сельской ипотеке средства материнского капитала. «Зачастую банки отказывали заемщикам, ссылаясь на то, что использование материнского капитала правилами не предусмотрено. Теперь людям будет проще оформить кредит на покупку или строительство жилья», — пояснил премьер-министр.

«В бюджете на 2021 год на эти цели мы предусмотрели более 4 миллиардов рублей», — сообщил Мишустин.