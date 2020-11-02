Промсвязьбанк (ПСБ) продлил срок действия программ льготного ипотечного кредитования в рамках госпрограммы-2020 до 1 июля 2021 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В рамках госпрограммы-2020 ПСБ выдает ипотеку под 5,85% гражданскому населению и военнослужащим на приобретение строящейся или готовой квартиры у застройщика.

По гражданской программе можно получить кредит на сумму до 12 млн рублей для приобретения недвижимости на первичном рынке в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей для остальных российских регионов. Размер первоначального взноса составляет 15%.

Согласно условиям «Госпрограммы. Военная ипотека 2020», максимальный размер кредита составляет 3,79 млн рублей, первоначальный взнос — 15%.

Государственная программа по субсидированию ипотечной ставки на уровне 6,5% была запущена в апреле 2020 года.