Около 1,3 млн российских семей получают меры поддержки на первого и второго ребенка, заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«Сегодня примерно 1,3 млн российских семей получают выплату на первого и на второго ребенка. Это практически 80% всех семей, которые воспитывают их», — сказала она на итоговом форуме «Сообщество».

По ее словам, выплаты на детей, которые были введены во время пандемии, завершаются. «Такими мерами поддержки было охвачено практически 28 млн детей», — отметила замминистра.

Весной президент РФ Владимир Путин предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет, для семей с детьми от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. В конце июня глава государства сообщил о второй выплате в размере 10 тыс. всем семьям, где воспитывают детей до 16 лет.