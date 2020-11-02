Правительство РФ планирует направить на поддержку экспорта 650 млрд рублей в период с 2021 по 2024 год. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании федеральной конкурсной комиссии всероссийского конкурса «Экспортер года», передает ТАСС.

«Здесь важны не столько цифры, сколько масштабы и, соответственно, масштабы необходимой поддержки экспорта. И должен сказать, что за период с 2021 по 2024 год предполагается на поддержку экспорта направить 650 миллиардов рублей. Это только из федерального бюджета. Это огромные деньги, такие деньги на поддержку экспорта еще никогда не выделялись и не направлялись», — отметил он, подчеркнув, что очень важно, чтобы эти ресурсы были потрачены наиболее эффективно.

Белоусов также заявил, что те компании, которые победят в 12 номинациях в конкурсе на звание «Лучший экспортер», сформируют экспертный совет и смогут дать обратную связь по необходимым мерам поддержки бизнеса.

Первый вице-премьер также добавил, что, в соответствии с указом президента РФ, к 2030 году нужно обеспечить реальный рост экспорта несырьевых и неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с показателями 2020 года.



«Мы ставим для себя такой план: в сопоставимых ценах увеличить объем экспорта до 180 миллиардов долларов к 2024 году по сравнению с той оценкой, которая у нас есть, — это 145 миллиардов долларов экспорта в текущем году», — отметил он.