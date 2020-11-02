Минфин России 3 ноября проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

Так, Минфин предложит инвесторам облигации с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29018RMFS (дата погашения — 26 ноября 2031 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.