Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 27,64 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина с начала года упало на 3,25 млрд долларов, до 24,8 млрд долларов, при этом он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место в рейтинге занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье богатство сократилось на 456 млн долларов, до 20,9 млрд долларов. Третье место занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние уменьшилось на 1,21 млрд долларов — до 18,7 млрд долларов. Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал за январь-октябрь сократился на 5,25 млрд долларов, до 19,3 млрд долларов, на четвертой строке рейтинга.

Пятое и шестое место заняли Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон») и Роман Абрамович (Evraz) — их капитал с начала года составляет по 18,3 млрд долларов и 15,5 млрд долларов соответственно. Седьмое место разделили бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко и основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, чье богатство составило по 14,4 млрд долларов.

Совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов переместился на девятую строчку рейтинга с восьмой — его состояние с начала года упало на 8,5 млрд долларов и составило 13,8 млрд долларов. Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман с капиталом в 13,4 млрд долларов; с начала года он снизился на 422 млн долларов.

На одиннадцатое с двенадцатого места вышел Михаил Прохоров с состоянием в 12 млрд долларов, сместив с этой строчки Геннадия Тимченко, владеющего долями в «Новатэке» и «Сибуре», чье богатство составляет 11,8 млрд долларов.