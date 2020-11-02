Правительство России в понедельник внесло в Госдуму законопроект о введении административных штрафов в размере до 500 тыс. рублей за нарушение требований по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, а также за несвоевременное предоставление сведений органам, отвечающим за ликвидацию компьютерных атак. Текст размещен в думской электронной базе.

Согласно изменениям, предложенным в Кодекс об административных правонарушениях, нарушение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, обеспечению их работы и безопасности повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, уточняет ТАСС.



Если в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы не были переданы или же несвоевременно, с нарушением сроков, поступили данные, предусмотренные законодательством в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, штраф для должностных лиц составит от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

