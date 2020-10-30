Компания «Ладья ривер», входящая в инвестиционную группу «Русские фонды», подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство на покупку 100% акций НПФ «Доверие», пишет «Коммерсант» . На раскрытие ФАС этой информации обратил внимание «Интерфакс». Акционеры регионального фонда давно искали покупателя на актив, а среди претендентов назывались «ВТБ Пенсионный фонд» и «Газфонд Пенсионные накопления».

Все приобретенные «Русскими фондами» НПФ занимались негосударственным пенсионным обеспечением и не входили в систему гарантирования АСВ, а значит, не имели права заниматься обязательным пенсионным страхованием. Как рассказали два собеседника издания, знакомые с деятельностью группы, она несколько раз предпринимала попытки купить НПФ, входящий в систему гарантирования, однако ЦБ не согласовывал эти сделки.

Оренбургский НПФ «Доверие» — средний по размерам региональный фонд. Он входит в систему гарантирования АСВ. На конец сентября активы фонда составляли 8,1 млрд рублей, из них пенсионные накопления — 7,5 млрд рублей, а пенсионные резервы — 0,34 млрд рублей. Число застрахованных лиц превышало 113 тыс. человек, количество участников составляло около 20 тыс. граждан.

По словам экспертов, если у группы получится приобрести региональный фонд, активы ее пенсионного дивизиона достигнут почти 15 млрд рублей. Источники издания сходятся во мнении, что в этом случае стоит ожидать дальнейшей консолидации активов на одном из фондов.