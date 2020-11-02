В минувшую пятницу инвесторы продолжали фиксировать прибыль, так как снижение рынков акций усилилось в самую худшую неделю с середины марта. В октябре динамика рынков оказалась наихудшей с марта на фоне рекордно высокого роста случаев Covid по всей Европе и в США и повторного введения жестких карантинных мер в европейских странах. Из-за ухода инвесторов из активов EM российский рынок акций в пятницу снижался – индекс РТС опустился на 1,1% до 1 067 пунктов, тогда как индекс Московской биржи снизился на 0,6% до 2 693 пунктов. Курс рубля ослаб на 0,8% до 79,49 руб./долл., демонстрируя наихудшую недельную динамику с марта. Снижение цен на нефть замедлилось, и цены на Brent, судя по всему, нашли поддержку на уровне $37/барр. (Brent +0,8% до 37,94 долл./барр.), потеряв 10% за неделю.

Мы ожидаем, что сегодня инвесторы будут уходить от риска: Российский рынок акций открыл текущую неделю снижением на фоне усилившейся неопределенности в мире – жесткий карантин на прошлой неделе ввели еще несколько стран (Великобритания, Португалия и Австрия). Стремительное распространение пандемии вызывает опасения по поводу перспектив мирового роста и является причиной снижения цен на нефть (Brent -3,1% до 36,75 долл./барр.), вызывая опасения в части спроса. Президентские выборы в США, которые состоятся завтра, определят тон всей текущей недели и, вероятно, спровоцируют волатильность на рынках: на прошлой неделе, впервые с июня, индекс волатильности VIX превысил отметку 40 пунктов. Американские и европейские фьючерсы указывают на снижение на открытии. На российском рынке акций спрос на акции циклических секторов горнометаллургической отрасли, вероятно, сохранится. Защитных активов на рынке немного при текущей конъюнктуре рынков, когда до выборов в США остается всего один день.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Глава ЦБ указала на то, что 6% россиян имеют ипотечные кредиты; НЕЙТРАЛЬНО Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе после организованного ВТБ форума “Россия зовет!” дала интервью российским СМИ. Хотя в ходе форума обсуждались различные темы, мы хотели бы обратить внимание на нескольких интересных цифр, которые обсудила глава ЦБ и которые, на наш взгляд, свидетельствуют о росте разрыва в уровне и модели жизни российских домохозяйств. Одной из тем был рост инвестиций населения в финансовые рынки – по оценкам, в ближайшие пять лет примерно 3,5 трлн руб. или порядка 10% совокупных розничных депозитов может быть перенаправлено из депозитов в инструменты финансовых рынков, учитывая снижение уровня процентных ставок. Эти ожидания соответствуют продолжающемуся увеличению доли текущих счетов в розничном фондировании российских банков – в сентябре их доля достигла 34% совокупного розничного фондирования против 26% в декабре 2019, что указывает на снижение заинтересованности домохозяйств в долгосрочных сбережениях в банках. Тем не менее, эта опция будет доступна для имеющих сбережениядомохозяйств, на долю которых приходится примерно 50% всех российских домохозяйств, тогда как оставшаяся часть населения не имеет сбережений. По недавней оценке ЦБ, примерно 8% россиян были вынуждены тратить свои сбережения в 2020. В итоге все большее количество населения будет вынуждено обращаться за кредитами – по словам главы ЦБ, на данный момент только 6% российского населения обслуживают ипотечные кредиты, что указыва ет на весьма слабый уровень проникновения ипотеки и на дальнейший рост спроса на этот продукт. В целом глава ЦБ подтвердила, что в ближайшие годы российские банки столкнутся с сочетанием ухудшения роста розничного фондирования (рост предпочтений населения к краткосрочным депозитам) и более сильного спроса на долгосрочные кредиты.

Объемы погрузки на сети РЖД продемонстрировали небольшой рост на 0,3% г/г в октябре; ПОЗИТИВНО РЖД только что опубликовали статистику по объему погрузок в октябре, которая оказалась лучше нашего прогноза снижения на 1,0% г/г и впервые с октября 2019 показала незначительный рост на 0,3% г/г. Как мы уже говорили ранее, мы связываем эту позитивную цифру с усилением роли России как торгового посредника между Китаем и Европой – торговые потоки между Китаем и Европой и обратно, которые обслуживают РЖД, сейчас составляют примерно четвертую часть российского железнодорожного транзитного трафика, что является очень позитивным фактом. Позитивно и то, что Азия менее уязвима к рискам второй волны пандемии, что дает надежду на дальнейший позитивный сюрприз.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Московская биржа (НА УРОВНЕ РЫНКА): финансовые результаты за 3К20 по МСФО: отличная динамика комиссионного дохода привела к росту прибыли всего на 3% г/г; УМЕРЕННО НЕГАТИВНО Московская биржа (НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ 134 руб.) в минувшую пятницу представила финансовые результаты за 3К20 по МСФО – чистая прибыль в целом соответствует нашей оценке и на 4% отстает от консенсус-прогноза рынка. Впечатляющий рост комиссионного дохода на 30% г/г (на фоне волатильности рынка) был нейтрализован снижением чистых процентных доходов на 30% (на фоне снижения процентных ставок), что привело к росту чистой прибыли за 3К20 всего на 3% г/г. Акции Мосбиржи являются одними из лидеров роста с начала года (+28% против снижения индекса Московской биржи на 11%), так как инвесторы воспринимают бизнес Московской биржи как относительно устойчивый к пандемии. В то же время, мы не исключаем давление на прибыль в 2021 на фоне замедления роста комиссионного дохода в сравнении с высокой базой 2020, тогда как процентный доход, вероятно, продолжит снижаться (по нашей оценке, прибыль на акцию снизится на 6% г/г в 2021 в сравнении с ростом на 1%, который ожидает консенсус-прогноз). P/E на уровне 14,3-15,1x 2020-21П (против 11x в среднем за последние 5 лет) нам представляется высоким.

Комиссионный доход выросли на 30% г/г и на 4% к/к (опередив консенсус-прогноз рынка и нашу оценку соответственно на 1-2%). Среди ключевых факторов роста комиссионного дохода в 3К20 стоит отметить следующие: 1) рост объемов торгов на фоне волатильности рынка – торги акциями выросли на 58% г/г, деривативами – на 18% г/г и торги на валютном спотовом рынке выросли на 13% г/г; 2) рост объемов операций РЕПО на 31% г/г, что привело к росту комиссионного дохода на денежном рынке на 38% г/г.

Чистый процентный доход снизился на 30% г/г и на 26% к/к (что на 4-8% ниже нашего прогноза и ожиданий рынка) на фоне снижения процентных ставок, отчасти нейтрализованного повышением средних рублевых и долларовых балансов (+10-99% г/г). По комментариям менеджмента, чистый процентный доход может составить 2,8-3 млрд руб. в ближайшие кварталы.

Операционные расходы выросли на 12% г/г (в соответствии с ожиданиями), главным образом, на фоне расходов на персонал (+22% г/г). Несмотря на рост операционных расходов примерно на 6% г/г за 9М20, менеджмент немного повысил свой прогноз операционных расходов на 2020 до 7,5-8,5% г/г (против ожидаемых ранее 7-8,5%), отражая запуск макетплейса и связанные с этим маркетинговые расходы. Кроме того, капиталовложения сейчас ожидаются на уровне 2,6-2,8 млрд руб. (против 2,3-2,7 млрд руб., согласно предыдущему прогнозу).

В итоге 3К20 EBITDA составила 7,9 млрд руб., что на 3% выше г/г и на 9% ниже к/к (на 3% ниже консенсуспрогноза и на 1% превышает нашу оценку) при рентабельности 69,7%.

Чистая прибыль за 3К20 составила 5,6 млрд руб. (+3% г/г и -18% к/к), что в целом соответствует нашей оценке и на 4% ниже консенсус-прогноза рынка.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)