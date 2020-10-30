Совокупный объем недосозданных резервов банковского сектора РФ оценивается в 1,7 трлн рублей, и адекватное резервирование проблемных ссуд может абсорбировать до половины прибыли, которую банки получат в 2021—2022 годах. Об этом говорится в материале рейтингового агентства «Эксперт РА» «Риски банковского сектора и прогноз на 2020 год: резервы впереди».

Аналитики пришли к выводу, что льготные кредиты в рамках программ господдержки удержали кредитование от сокращения в первом полугодии.

Наибольшее замедление показали сегменты автокредитования (портфель сократился на 0,4% против роста на 4% за первое полугодие 2019 года) и необеспеченной розницы (рост на 2% против 11%) на фоне роста цен на автомобили, ухудшения платежеспособности заемщиков и последующего ужесточения банками своих кредитных политик. При этом, по оценкам экспертов, положительная динамика потребкредитования отчасти обусловлена техническим ростом за счет величины начисленных процентов из-за увеличения сроков кредитования по реструктурированным кредитам. Портфель ипотечных кредитов вырос на 8,5% против 9,3%, однако без учета льготных кредитов рост составил бы 3,3%.

Корпоративное кредитование продемонстрировало некоторое ускорение темпов роста. Так, с исключением влияния валютной переоценки объем кредитов для крупного бизнеса вырос на 1,9% (против сокращения на 1,1% за первую половину 2019 года) на фоне дефицита ликвидности у заемщиков из-за снижения денежного потока и спада активности клиентов в пандемию коронавируса. Вклад внесла и госпрограмма льготного кредитования системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств. Кредитование малого и среднего бизнеса выросло на 9%, но без учета льготных кредитов портфель, по оценкам, сократился бы на 11%.

«Однако льготное кредитование не будет способствовать поддержанию рентабельности сектора, поскольку не является высокомаржинальным. Кроме того, мы ожидаем, что уровень дефолтности по льготным кредитам будет выше, чем по рыночным», — отмечается в обзоре «Эксперт РА».

Еще один его вывод заключается в том, что рост маржинальности кредитования не смог удержать рентабельность сектора от снижения.

Несмотря на экономический спад, в первом полугодии 2020 года у банков наблюдалось улучшение операционной эффективности. Позитивная динамика показателя «отношение операционных расходов к доходам» у крупнейших банковских групп была отчасти обеспечена волатильными источниками финансового результата в форме доходов от переоценки и операций с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами на фоне обесценения рубля. В числе прочего поддержку операционной эффективности банков оказали удешевление фондирования в связи с понижением ключевой ставки. В результате уровень чистой процентной маржи 27 крупнейших банковских групп, на которые приходится более 80% активов банковского сектора, по итогам первого полугодия вырос на 0,2 процентного пункта и составил 4,9% в годовом выражении по МСФО (без учета СберБанка — 4,3%).

Но в связи со снижением кредитной активности и увеличением отчислений в резервы по итогам первого полугодия 2020 года рентабельность собственного капитала крупнейших банковских групп по МСФО снизилась до 10% с 17% в годовом выражении за аналогичный период 2019-го (без учета «Сбера» — до 8% с 12%). У большинства банковских групп рентабельность капитала опустилась ниже 10%.

По оценкам «Эксперт РА», негативные последствия экономического спада еще не полностью отразились на качестве кредитов и финансовом результате банковского сектора, поскольку значительный объем кредитов не был признан просроченным в связи с реструктуризацией задолженности и предоставлением отсрочки платежа. По оценкам агентства, ожидаемое ухудшение качества корпоративных и розничных кредитов второй стадии (необесцененных, но с существенным увеличением кредитного риска. — Прим. Банки.ру) на горизонте полутора лет может потребовать увеличения отчислений в резервы в объеме до 500 млрд рублей. В числе прочего в обзоре отмечается, что уровень резервирования корпоративных кредитов третьей стадии (обесцененных) значительно ниже, чем у розничных ссуд, что также может потребовать увеличения резервов в будущем.

Аналитики не ожидают значимого негативного влияния на прибыль банковского сектора в результате отмены послаблений по фиксации валютного курса и стоимости ценных бумаг. По их мнению, основное негативное влияние экономический спад из-за COVID-19 окажет на прибыль сектора в следующем году после завершения моратория на банкротство заемщиков-юрлиц и отмены послаблений по резервированию реструктурированных корпоративных и розничных кредитов, объем которых превысил 5 трлн рублей.

По оценкам «Эксперт РА», основанным на анализе качества кредитных портфелей банков из топ-100 по размеру активов, объем недосозданных резервов по проблемным кредитам банковского сектора составляет порядка 1,7 трлн рублей (аналитики оценили требующиеся к доначислению резервы по реструктурированным ссудам и по кредитам второй и третьей стадий по МСФО). «Мы ожидаем, что необходимость в досоздании резервов по указанным ссудам будет оказывать давление на прибыльность сектора на протяжении следующих двух лет. Адекватное резервирование таких ссуд может абсорбировать до половины прибыли, которую банки получат в 2021—2022 годах. В то же время указанный объем недосозданных резервов не является критичным для банковской системы в целом, однако отдельным банкам с невысоким буфером капитала может потребоваться докапитализация», — заключают аналитики.

Во втором полугодии 2020 года они ожидают оживления кредитования преимущественно в сегментах с высоким уровнем маржи. Прогноз «Эксперт РА» предполагает отсутствие повторных жестких карантинных и иных значимых ограничительных мер на фоне второй волны COVID-19, а также сохранение санкционного давления на текущем уровне до конца 2020 года. Ожидается, что уровень инфляции по итогам года останется в рамках таргета (4%. — Прим. Банки.ру), что позволит регулятору понизить ключевую ставку на 0,25 п. п. до 4%. В результате аналитики ждут некоторого восстановления кредитной активности со стороны банков во втором полугодии 2020 года. Ограничивать рост кредитования по-прежнему будет негативная динамика реальных располагаемых доходов населения и ВВП, которые, по оценкам «Эксперт РА», уменьшатся по итогам 2020 года на 3,1% и 3,8% соответственно.



По итогам 2020 года ожидается рост автокредитования в пределах 3% и более заметное восстановление кредитной активности в сегменте необеспеченного потребкредитования, поскольку он остается наиболее высокомаржинальным и позволит поддержать рентабельность сектора. По оценкам, в 2020 году портфель необеспеченных потребкредитов прибавит порядка 8—10% против 21% за 2019-й. Ипотечное кредитование в 2020 году вырастет на 14—15% благодаря продленной до середины 2021-го госпрограмме субсидирования ставки. Сохранение повышенной потребности корпоративных заемщиков в оборотном капитале обеспечит рост кредитования крупного бизнеса на 5—6% без учета валютной переоценки. Кредитование МСБ, как ожидается, вырастет на 14—16% за счет активной выдачи кредитов в рамках господдержки.