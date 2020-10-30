Банк России 2 ноября выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Заседание Совета глав государств — членов ШОС и встреча глав государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году под председательством России, сообщает пресс-служба регулятора.

На оборотной стороне монеты расположены выполненные в цвете логотипы саммитов БРИКС и ШОС, под ними — выполненные в технике лазерного матирования силуэты Дворцового моста и Петропавловской крепости; имеются надписи, по окружности: «Заседание совета глав государств — членов ШОС и встреча глав государств объединения БРИКС», внизу: «Санкт-Петербург», «Saint Petersburg», «Россия», «Russia», «2020».



Тираж монеты составит 3 тыс. экземпляров.