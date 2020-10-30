Банк «Открытие» привлечен к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Соответствующая информация опубликована в понедельник, 2 ноября, на сайте Банка России.

Банк привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.



Банку назначен административный штраф, но в номере постановления нет использовавшихся Банком России ранее обозначений, указывающих, применяются эти санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Напомним, что ЦБ ранее уже привлекал банк «Открытие» к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.