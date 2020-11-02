Механизм защиты инвесторов от агрессивных и ошибочных заявок в фондовой секции Московской биржи сработал сразу в день его запуска, сообщил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов на Международном биржевом форуме.

«Именно сегодня этот механизм начал работать в фондовой секции Московской биржи. Самое интересное, что он сегодня же и сработал. То есть было несколько слишком агрессивных заявок, которые были отвергнуты системой. Анализ нашего ситуационного центра показал, что это спасло деньги для многих граждан, которые не пострадали в результате этого ограничения», — рассказал Швецов.



Напомним, со 2 ноября Московская биржа установила предельный размер отклонения рыночной заявки от лучшей цены спроса/предложения. Этот механизм призван защитить инвесторов от ошибок при подаче заявок на заключение сделок с инструментами рынка акций и облигациями , а также от возможных потерь при существенных изменениях в ценах.