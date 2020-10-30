Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует ослабление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар подорожал на 68 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов и составил 80,21 рубля впервые с марта. Евро подорожал на 49 копеек и составил 93,37 рубля. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 80,19 рубля (плюс 66 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 93,36 рубля (плюс 74 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром на дешевеющей нефти у рубля нет шансов укрепиться к доллару до выборов в США. По его словам, на сегодняшний день уровень сопротивления находится на уровне 80,3 рубля за доллар. После него покупатели нацелятся в уровень 82 рубля за доллар, прогнозировал эксперт.

«За прошлую неделю рубль ослаб к доллару на 4,7%. Сегодня с утра на малоликвидном пока рынке Форекс падение рубля продолжается, «россиянин» снижается еще на 0,4%. Преградой для падения рубля является отметка 80, но ее пробоя исключать нельзя. В целом же курс российской валюты будет определять Банк России своим объемом валютных интервенций. Пока складывается впечатление, что ЦБ склонен максимально сдерживать девальвацию», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.