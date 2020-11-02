Теперь заемщики могут оформить ипотеку по ставке от 7,99% годовых при сумме кредита от 7 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 5 млн рублей в других регионах. На приобретение недвижимости на вторичном рынке на меньшую сумму ставка составит от 8,29 % годовых.

Также снижен минимальный первоначальный взнос. По программам «Ипотека на новостройки» он составляет от 10 %, по «Ипотеке по паспорту» от 20 % от общей стоимости жилья. По всем ипотечным программам увеличена максимальная сумма кредита до 30 млн рублей.

«Банк ЗЕНИТ запустил для клиентов новые комфортные условия по ипотечным программам. Мы снизили процентные ставки на покупку недвижимости, несмотря на то что ключевая ставка осталась без изменений. А минимальный размер первоначального взноса на приобретение квартиры в новостройках — одно из интересных предложений на рынке для тех, кто не может оформить кредит на условиях господдержки», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

По государственной программе поддержки граждан и строительной отрасли клиентам Банка ЗЕНИТ ипотека доступна по ставке от 6,3 % годовых. Участники Накопительно-ипотечной системы для военнослужащих не менее 3 лет могут приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, включая таунхаусы, по ставке от 7,99 % годовых.

Банк также предлагает стандартную программу кредитования для семей с двумя и более детьми и специальные программы для военнослужащих — участников Накопительной ипотечной системы «Военная ипотека» и «Военная ипотека — Кредит семейный». Получить кредит со ставкой от 4,9 % годовых могут семьи с двумя и более детьми, родившимися с 1 января 2018 года и не позднее 31 декабря 2022 года.