Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 октября 2020 года составила 5,2%. Такая информация содержится в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц .

Как следует из материалов ЦБ, за месяц показатель понизился на 0,2 процентного пункта (на 1 сентября он составлял 5,4%), с начала текущего года — вырос на 0,7 п. п. (на 1 января равнялся 4,5%).

В материалах Центробанка уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд снизился в сентябре на 10,939 млрд рублей (с 1 трлн 6,928 млрд на начало месяца до 995, 989 млрд на 1 октября), а общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд — вырос на 365,9 млрд рублей (с 18 трлн 814,66 млрд до 19 трлн 180,56 млрд).

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывали на 1 октября 90,1% просроченных ссуд против 89,6% на 1 сентября.