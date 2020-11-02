Активы НПФ Сбербанка за девять месяцев текущего года увеличились на 4% и на 30 сентября составили 708 млрд рублей, следует из опубликованной фондом промежуточной финансовой отчетности.

Инвестиционные доходы в отчетном периоде составили 36 млрд рублей.

«На фоне волатильных рыночных условий фонд показал положительный результат инвестирования как по итогам девяти месяцев 2020 года, так и в третьем квартале 2020 года (увеличение на 52% по сравнению со вторым кварталом 2020), что обусловлено сбалансированным подходом к формированию структуры инвестиционного портфеля, в том числе за счет одновременного увеличения доли долговых бумаг в портфеле до погашения и акций высоконадежных корпоративных эмитентов», — говорится в сообщении фонда.

По сравнению с началом года на 23,5% выросли финансовые активы, удерживаемые до погашения, которые по состоянию на 30 сентября равнялись 377 млрд рублей. В то же время фонд нарастил долю вложений в акции , прирост по которым составил 66%. При этом вложения в депозиты и денежные эквиваленты сократились на 63%. Это обусловлено тем, что в текущей рыночной конъюнктуре доходность по ценным бумагам превышает доходность от размещения депозитов, пояснили в фонде.

Взносы по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) составили 9,2 млрд рублей, по негосударственному пенсионному обеспечению — более 4,5 млрд рублей.

За отчетный период НПФ выплатил клиентам свыше 7 млрд рублей, из них более 5 млрд рублей — по обязательному пенсионному страхованию и 1,9 млрд рублей — по негосударственному пенсионному обеспечению.