Федеральный закон «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» с 1 ноября вступает в силу, он имеет ключевое значение в рамках механизма «регуляторной гильотины» и призван создать единообразные и понятные требования для ведения бизнеса.

Закон предусматривает признание утратившими силу и отмену до 1 января 2021 года нормативно-правовых актов (НПА) правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, актов РСФСР и СССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении госконтроля или надзора. Оценка соблюдения обязательных требований, вступивших в силу до 2020 года, будет недопустима, также как и привлечение к административной ответственности за их несоблюдение.

«Новый закон является элементом реформы контрольно-надзорной деятельности и устанавливает правила принятия обязательных требований. Должны применяться следующие принципы: законность, обоснованность обязательных требований, правовая определенность и системность, открытость и предсказуемость, исполнимость обязательных требований», — пояснил РИА Новости советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

Руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева объяснила агентству, что новый закон вводит четкие регламенты принятия нормативных актов, в том числе исключает их хаотичное принятие, а также обязывает предоставлять срок не менее 90 дней для приведения бизнеса в соответствие с ними.

«Важно, что определяется четкий порядок применения требований в случае коллизии требований в различных НПА, так как идет указание на необходимость применения акта большей юридической силы, а в случае равнозначности лицо, которое обязано их исполнять, вправе само выбрать, требования какого НПА исполнять, и привлечь к ответственности за неисполнение другого проверяющий орган его не сможет», — отметила Авдеева.

Также, по ее словам, немаловажно и то, что официально признается необходимость пересмотра требований не реже чем каждые шесть лет и фиксируется понятие экспериментального правового режима, что также очень важно для бизнеса.

«Вводится экспериментальный правовой режим, что мы считаем хорошим прогрессом — когда проводятся регуляторные эксперименты, изучается, как влияют новые требования на вопросы безопасности или как сказывается их упразднение», — согласился Свириденко.

Указание на необходимость создания реестра обязательных требований и корреспондирующая обязанность для органов надзора подготовить руководство по соблюдению обязательных требований также имеют немалое значение для четкости требований и понимания их бизнесом, считает Авдеева.

Эксперт также обратила внимание еще на ряд значимых нововведений, которые вписываются в концепцию механизма «регуляторной гильотины». Все они должны сделать систему контроля и надзора понятной и прозрачной.