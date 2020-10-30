Упрощенный порядок оформления пособий на детей трех — семи лет из малообеспеченных семей вступил в силу в России 1 ноября. Распоряжение об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 29 июля.

«Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах, — отмечал тогда сайт правительства. — Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия».

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет были введены указом президента РФ с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Это примерно 5,5 тыс. рублей на ребенка в месяц в зависимости от региона. Оформить пособие можно в том числе в многофункциональном центре или на портале госуслуг.