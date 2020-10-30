Судебные приставы до конца года приостановили практику выхода по адресам должников для описи их имущества. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

«В отношении должников-граждан по 31 декабря текущего года включительно судебными приставами не будут применяться меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества должника, находящегося по месту его жительства, наложением на указанное имущество ареста, а также изъятием и передачей указанного имущества, за исключением принадлежащих должнику-гражданину транспортных средств», — сообщил он.

По его словам, с учетом пандемии были минимизированы выходы судебных приставов по адресам проживания граждан-должников, а принудительное исполнение было максимально переведено в дистанционный формат.

Вместе с тем приставы будут продолжать проводить совместные рейды с ГИБДД по розыску должников. «Они в настоящее время проводятся с учетом всех установленных санитарно-эпидемиологических норм», — отметил директор ФССП.

«Проведение рейдов — уже сложившаяся и достаточно эффективная практика. Выявленные должники, не желая расставаться со своим транспортным средством, как правило, стремятся оплатить имеющуюся задолженность. В противном случае на автотранспорт, принадлежащий должникам на праве собственности, накладывается арест, он изымается. Впоследствии арестованное имущество реализуется в соответствии с требованиями законодательства в счет погашения задолженности», — пояснил он.