Программа предоставления гражданства Республики Кипр в обмен на инвестиции, оказавшаяся в центре крупнейшего за последние годы политического скандала на острове, официально прекратила свое действие в воскресенье в полночь по зимнему кипрскому времени (01:00 мск).

О решении положить конец ее реализации Совет министров островного государства объявил на своем экстренном заседании 13 октября, когда в стране разразились массовые протесты против злоупотреблений системой выдачи так называемых золотых паспортов со стороны кипрских властей.



Эта система предполагала, что для того, чтобы предприниматель из другой страны мог напрямую, то есть без всяких особых заслуг перед островом, стать гражданином Кипра, необходимо было вложить 2 млн евро в любые местные экономические проекты или в здешнюю недвижимость.



Но были и иные, менее затратные пути: например, для членов совета директоров иностранных бизнес-структур, которые собирались приступить к работе на острове после победы их компаний в каком-либо тендере, условия для получения гражданства были куда мягче. Им нужно было приобрести на острове дом или квартиру стоимостью не менее 500 тыс. евро и доказать кипрским властям, что налоговые поступления от их доходов в бюджет островного государства в течение трех лет были бы не меньше 100 тыс. евро.

И в любом случае у заявителя должна была быть «чистая» биография, иначе кипрские власти просто не имели права принимать его прошение о предоставлении гражданства.