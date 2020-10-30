В России большинство (69%) сотрудников крупных компаний уверены, что дистанционно они работают с той же эффективностью или даже более результативно, чем в офисе. Почти каждый второй (47%) предпочел бы гибридный график — возможность совмещать работу в офисе и дома. Об этом свидетельствуют данные исследования Райффайзенбанка, сотрудники которого опросили более 5 тыс. офисных работников из городов-миллионников.



Практику удаленной работы в период пандемии ввели, согласно результатам опроса, 80% компаний. Чаще, чем остальные, из дома стали работать жители Москвы (90%), Екатеринбурга (83%) и Краснодара (83%).

При этом в росте личной эффективности на удаленной работе уверены опрошенные из Ростова-на-Дону (15%), Санкт-Петербурга (15%) и Москвы (14%). Однако сомневающихся в личной эффективности при дистанционном графике оказалось намного больше: 31% респондентов считают, что в таком формате они работают менее результативно.

Гораздо более строго, чем к собственной эффективности на «удаленке», опрошенные относятся к качеству работы коллег. Им недоволен в среднем 41% респондентов, причем в Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону критичен к эффективности других сотрудников почти каждый второй (47%) участник опроса.