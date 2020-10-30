Банк «Открытие» предлагает новую «Opencard Плюс Visa» для статусных клиентов. Карта выпускается на базе международной платежной системы Visa, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Одним из основных преимуществ «Opencard Плюс Visa» является бесплатное обслуживание. Клиентам банка со статусом «Плюс» (статус присваивается автоматически при суммарных остатках по вкладам, инвестиционным, накопительным и карточным счетам более 500 тыс. рублей) платить за выпуск карты также не нужно», — говорится в релизе.

При отсутствии у клиента статуса взимается разовая комиссия за выпуск в размере 2 000 рублей, которая вернется на счет после получения статуса в первый месяц пользования картой.

Кешбэк по карте составляет до 3% за все либо до 11% в любимой категории и 1% за все покупки. Максимальная сумма кешбэка в бонусных рублях — до 5 000 в месяц. С помощью бонусных рублей можно не только компенсировать свои покупки по карте, но и получить повышенную ставку по накопительному счету «Моя копилка» (услуга доступна в интернет-банке и мобильном приложении «Открытия»).

«Opencard Плюс Visa» позволяет без комиссии снимать наличные в банкоматах по всему миру. Кроме того, держателям карты предоставляется бесплатная страховка выезжающих за рубеж, а также дополнительные скидки от платежной системы Visa для клиентов со статусом «Плюс» — 10% на бензин при оплате в приложении Benzuber и 30% на поездки в такси бизнес-класса в приложении Gett.