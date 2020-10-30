Рубль 30 лет назад перешел на коммерческий курс, и за это время стоимость американской валюты к нему выросла, без учета деноминации рубля 1997—1998 годов, более чем в 40 тыс. раз, а деноминированный рубль по отношению к доллару успел ослабнуть в 3,5 раза, подсчитали аналитики по просьбе РИА Новости.

Кризисные явления в мировой экономике, вызванные распространением коронавируса, привели к ослаблению рубля к доллару примерно на четверть с уровня начала года. В последние недели курс российской валюты колеблется в диапазоне 76—80 рублей за доллар.

Первый шаг к свободному рублю — введение коммерческого курса — был сделан 1 ноября 1990 года: в тот же день доллар перестал стоить официально 63 копейки и сразу подскочил в цене втрое — до 1,8 рубля, задав глобальную тенденцию на все последующие годы.

«С 1 ноября 1990 года тренд на снижение стоимости российский национальной валюты по отношению к доллару глобально никогда не менялся. Уже 1 июля 1992 года официальный курс был на отметке 125,26 рубля. Всего же за 30 лет цена доллара в рублях без учета деноминации 1997—1998 годов выросла более чем в 40 тысяч раз», — подсчитал аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков.

При этом реальная товарная стоимость рубля снизилась за 30 лет более чем в 100 раз, отмечает замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. «А если бы не было деноминации, то расчетное изменение превысило бы 100 тыс. раз. Только за 1992—1994 годы покупательная стоимость 1 рубля упала почти в тысячу раз», — указывает он.



Эксперт компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отмечает, что на период с ноября 1990 года до начала 1998 года пришлось 99% всего обесценения рубля, однако объединять три десятилетия в один этап изменения курсовой стоимости отечественной валюты некорректно. «Корректные оценки изменения курсовой стоимости рубля целесообразно проводить в период после дефолта 1998 год, вызванного невозможностью оплаты по долгам государства: вот с тех пор рубль по отношению к американскому доллару и ослаб в 3,5 раза», — заключил аналитик.

